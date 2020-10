Standard Liège perde para a liga belga antes da visita ao Benfica

O Standard Liège, que na quinta-feira defronta o Benfica para a Liga Europa, perdeu este domingo por 2-0 no terreno do Saint-Truiden, em jogo da 10.ª jornada da liga da Bélgica.

Os avançados Nazon e Steve De Ridder apontaram aos 37 e 74 minutos, respetivamente, os golos que garantiram o triunfo da equipa da casa, impondo ao Standard Liège terceiro jogo consecutivo sem vencer.

A derrota de hoje segue-se à sofrida na quinta-feira frente aos escoceses do Rangers (2-0), na primeira jornada do grupo D da Liga Europa, e ao empate a um golo com o Club Brugge, averbado na nona jornada da liga belga.

O Standard Liège chega ao encontro com o Benfica, marcado para quinta-feira, às 20:00, na quinta posição da liga belga, com 18 pontos, menos dois do que o Antuérpia, que lidera.