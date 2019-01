Stefan Schwarz acredita na "competência" de Bruno Lage à frente do Benfica

O ex-futebolista do Benfica Stefan Schwarz considerou hoje que "vê competência" em Bruno Lage para treinar os encarnados, realçando que "às vezes a solução está dentro de casa"."O Bruno Lage é um treinador jovem, mas com muita competência e, às vezes, os clubes não precisam de procurar fora. Às vezes, a solução está dentro de casa, espero que ele tenha este momento para provar a sua capacidade, neste nível, como treinador principal do Benfica", disse o antigo jogador sueco.A antiga glória do Benfica falava aos jornalistas depois de ter acompanhado João Henriques, treinador do Santa Clara, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, que decorreu esta tarde no mercado da Graça, em Ponta Delgada."É um grande amigo, com quem tive o privilégio de fazer o UEFA Pro (curso de treinadores). Amanhã (sexta-feira), o jogo é do João Henriques como treinador, eu sou adepto do Benfica e quero, claro, que o Benfica ganhe", admitiu.Schwarz, que venceu dois campeonatos e uma Taça pelo Benfica, recusou "especular" sobre uma possível escolha de Luís Filipe Vieira para técnico do Benfica e reforçou a aposta em Bruno Lage."Penso que às vezes não é preciso procurar tão longe, fora do clube, e penso que (Bruno Lage) é uma pessoa com muita capacidade, é um jovem muito ambicioso, tem qualidade e porque não. Hoje em dia penso que a idade não conta muito, conta mais a capacidade, a fome de vencer, a ambição para motivar, capacidade e competência e vejo isso no Bruno Lage", reforçou.Quanto à ausência de Jonas nos Açores, devido a lesão, Schwarz considera que o jogador "é muito importante para o Benfica", mas que as águias têm outras alternativas."Já vimos que o Benfica resolveu o jogo sem o Jonas frente ao Rio Ave e os dois avançados também marcaram. O Benfica tem soluções, é claro que o Jonas faz sempre falta, mas o Benfica está bem servido, como no último jogo com o Seferovic e o (João) Felix", sublinhou.Relativamente ao Benfica estar ainda na corrida pelo título, Stefan Schwarz considera ainda ser possível, apesar de não haver "margem para erros"."O FC Porto tem uma boa vantagem, sete pontos, o Benfica tem de ir jogo a jogo, não tem margem para errar, tem de ganhar todos os jogos e também com um treinador novo vai entrar no sistema do Lage também, mas tem de ganhar os jogos todos e começa já amanhã (sexta-feira)", disse.O Santa Clara recebe o Benfica esta sexta-feira para a 17.ª jornada da Liga NOS, num jogo agendado para as 18:00 (19:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel.