Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Substituições de Jorge Jesus no fim sem efeito Record analisou as mudanças que JJ efetuou a partir do minuto 80 nos jogos em que o Benfica estava empatado ou a perder





• Foto: José Reis / Movephoto