Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sucesso de Seferovic no Euro'2020 visto por um empresário: «Benfica faria uma asneira se o vendesse» Com dois golos, suíço foi um dos protagonistas que atirou a campeã do Mundo para fora do Euro'2020. A análise de Jorge Manuel Mendes





• Foto: Reuters