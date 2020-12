Sueco de 16 anos partilha experiência no Benfica: «Em quatro meses ganhei nove quilos de músculo!»

Contratado no verão ao Vallens IF, o jovem guarda-redes Alexander Sandahl falou à imprensa sueca dos seus primeiros tempos no Benfica, numa conversa na qual revelou que a principal transformação se deu a nível físico. Sandahl já se fazia notar pela sua imponente figura - afinal de contas mede mais de dois metros -, mas em quatro meses no Seixal já ganhou nove quilos.





"Quando vou na rua muitas pessoas até olham para trás quando em passo, mas acho que é algo engraçado. Em quatro meses no Benfica já ganhei nove quilos de músculo. Sempre que alguém faz anos, há bolo e para mim trazem sempre duas fatias! Tem sido bastante bom para mim, até porque tenho mantido a minha agilidade", explicou ao 'Expressen' o jovem guardião de 16 anos.Na Suécia a passar a quadra natalícia, Sandahl deixa vários elogios à forma como tudo se processa no Seixal. "Temos tudo o que podemos desejar e é tudo feito de forma muito profissional. Dão-nos tudo para ter sucesso e entrar na cultura portuguesa", explica o gigante nórdico, que em Portugal já foi 'vítima' da qualidade técnica dos jogadores que por cá atuam."Tenho evoluído bastante, pois aqui o nível é muito alto. Há qualidade em todas as posições e por vezes até ficas impressionado com a qualidade de toda a gente. Por exemplo, há um rapaz que me marcou três golos de bicicleta num mês!", atirou entre risos o jovem, que a finalizar assumiu sentir-se "sortudo" pela chance que teve."Não foi uma escolha difícil e foi bom que tudo se tenha resolvido. Quantas pessoas têm uma oportunidade destas? Sou um sortudo e sei que estou a ter a melhor edução e ainda para mais vivo numa cidade fantástica. Mesmo que não chegue à equipa principal, sei que posso chegar a um bom clube depois", finalizou.