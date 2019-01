O sueco Isak Vural, de 12 anos, também esteve nos planos dos encarnados. No entanto, o Benfica teve de abrir mão do jogador, uma vez que a FIFA deu parecer negativo neste caso. As águias começaram a tratar do processo relacionado com Vural em fevereiro do ano passado – mudou-se para Portugal em dezembro de 2017.A família veio com ele e começou, inclusive, a aprender português, mas estes argumentos não chegaram para convencer o organismo sediado em Zurique.