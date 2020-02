Suíços questionam: «O que se passa com Seferovic?»

"O que se passa com Haris Seferovic?" É esta a questão que dá título a um artigo esta quarta-feira publicado pelo site suíço 'Sportal', no qual aquele jornal helvético procura entender por que razão o avançado, melhor marcador das águias na temporada passada, se eclipsou por completo na atual época. E o momento usado para fazer esta questão não é ao acaso, já que estamos a quatro meses do arranque de um Europeu onde a Suíça aposta forte... e com muitas esperanças depositadas em Seferovic.





No seu artigo, o portal suíço procura mesmo junto de um especialista em assuntos relacionados com o clube da Luz entender o que se passa com o seu avançado, numa explicação na qual este atribui duas razões: o surgimento de Carlos Vinícius e também a saída de João Félix, algo que lhe tirou a possibilidade de estar mais preso à zona central e, por consequência, mais próximo do golo. Duas razões que podem ajudar a explicar a época menos bem conseguida do avançado, que até ao momento tem apenas 6 golos em 32 partidas - 16 delas enquanto titular.Números modestos, que levam o jornal helvético a rematar em jeito de preocupação. "Infelizmente estas não são boas notícias para o selecionador Vladimir Petkovic, que poderia fazer um bom uso de um Seferovic na sua melhor forma em ano de Europeu".