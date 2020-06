Arquivado 'sumaríssimo' a Rúben Dias por suposta agressão a Raúl Silva

A secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação de Portuguesa de Futebol decidiu pelo arquivamento do processo disciplinar a Rúben Dias, após suposta agressão do defesa do Benfica ao central do Sp. Braga Raúl Silva, ocorrida a 15 de fevereiro último. O lance diz respeito ao minuto 45'+1, coincidindo com o único golo bracarense (0-1, apontado por Palhinha), a contar para a 21ª jornada da Liga NOS e resultou num processo por queixa dos minhotos.





O processo demorou mais do que o costume a avalizar já que os prazos protocolares foram suspensos durante a pandemia. Como é recorrente, o Conselho de Disciplina ouviu os árbitros da partida que não mudaram a opinião sobre o lance à posteriori.No seguimento do lance, tanto o central português como o brasileiro viram a cartolina amarela mostrada pelo árbitro Hugo Miguel. Falta ainda decidir um eventual castigo a Raúl Silva face aos festejos após o apito final, que lhe valeram o segundo amarelo e que motivaram queixa do Benfica.