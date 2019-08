Surpresa no Benfica: Samaris fica na bancada

Andreas Samaris não irá estar no banco de suplentes do Benfica, no jogo frente ao Sporting. O internacional grego foi o escolhido por Bruno Lage para ficar de fora da partida de hoje (20h45) a contar para a Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Algarve.





Florentino Luís foi o médio escolhido pelo técnico dos encarnados para integrar o onze inicial do clube da Luz, que conta ainda com Taarabt e Chiquinho como opções no banco de suplentes.