Surto de Covid-19 encerra Casa do Benfica em Reguengos

A Casa do Benfica em Reguengos de Monsaraz decidiu fechar temporariamente as suas instalações. De acordo com os encarnados, esta decisão resultou depois de ter sido detetado um surto de Covid-19 num lar naquela cidade alentajana. As portas reabrirão quando estiverem reunidas as condições de segurança.





O último balanço aponta para 62 testes positivos, 17 trabalhadores e 45 utentes, embora se aguardem mais resultados. As autoridades suspeitam que o surto possa ter atingido a comunidade local.