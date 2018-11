Pouco antes do apito final de Hélder Malheiro, houve lugar a uma troca de galhardetes entre jogadores. Tudo começou com a entrada fora de tempo de Soares a Rafa que valeu o vermelho direto ao médio do Arouca. Depois disso, Bukia empurrou Rafa no peito e a partir houve uma escalada de nervos à flor do relvado, com trocas de encontrões. Dirigentes e técnicos de Benfica e Arouca tentaram e conseguiram sanar tudo em pouco tempo.