Suspeitos do assalto a António Simões já foram detidos

Os três suspeitos do assalto a António Simões e mulher já foram detidos. A informação foi avançada pela Casa do Benfica na Praia e por António Macedo, amigo do Magriço, que o convidou a passar o ano no seu espaço musical.Ao nosso jornal, Macedo garantiu que os atacantes não se aperceberam quem estavam a assaltar. Contactada por ‘Record’, fonte do Comando Nacional da Polícia de Cabo Verde não precisou que já tenham sido capturados quaisquer assaltantes; no entanto, sublinhou que decorrem investigações.