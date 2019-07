Svilar deve voltar à Bélgica

Svilar pretende regressar à Bélgica. A garantia foi dada pelo ‘Voetbal24’, publicação daquele país, que explica que esta é uma decisão que está tomada há algum tempo pelo guarda-redes e terá ganho ainda mais força com a chegada de Mattia Perin. O jovem de 19 anos está consciente de que, mais uma vez, não terá hipótese de lutar pela titularidade na baliza das águias e, perante esse cenário, prefere sair. O regresso ao país de origem é o grande objetivo e mercado não parece faltar. Depois de Anderlecht, também o Antuérpia já terá mostrado interesse em garantir os serviços do guardião que chegou há dois anos ao clube da Luz, mas que apenas foi utilizado em 20 jogos na equipa principal e dois nos ‘bês’.

Depois de ter sido suplente de Ederson e Vlachodimos, o guardião pretende jogar com maior regularidade, o que o leva a preferir agora um empréstimo. Com contrato até 2022, os responsáveis benfiquistas continuam a acreditar no potencial do jogador, mas concordam que, neste momento, o melhor será sair para somar minutos e voltar mais preparado para assumir um lugar na equipa da Luz. Com Perin e Vlachodimos, Svilar passaria de segundo para terceiro guarda-redes, situação que não agrada ao belga. Neste momento, falta apenas saber o clube que irá representar.