Svilar entre 15 promessas belgas

Mile Svilar, guarda-redes do Benfica, está entre os 15 jogadores belgas mais promissores da atualidade, de acordo com uma lista elaborada pelo FM Scout, ferramenta do popular jogo ‘Football Manager’. O futebolista, de 20 anos, cumpre a terceira época de águia ao peito, tendo sido contratado ao Anderlecht. Esta época tem atuado pela equipa B dos encarnados.