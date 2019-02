Svilar estreia-se a titular em dérbis

Svilar vai poder estrear-se como titular num dérbi amanhã, na receção ao Sporting. Depois de ter feito os primeiros minutos num jogo com os leões, no domingo, após a expulsão de Vlachodimos, agora vai mesmo iniciar a partida já dentro das quatro linhas. Tal até já era expectável que viesse a acontecer, pois o guardião belga atuou, até ao momento, em todos os encontros relativos à Allianz Cup e à Taça de Portugal. Com a expulsão do internacional grego, as dúvidas acabaram por ficar dissipadas.

Esta tem sido uma temporada de novidades para o jovem de 19 anos. Recorde-se que Svilar também já foi o responsável pela baliza benfiquista na final four da dita Allianz Cup, frente ao FC Porto, o que aconteceu também pela primeira vez desde que chegou a Portugal. De qualquer forma, Bruno Lage já sabe que terá de fazer uma mexida na convocatória para o dérbi da prova rainha e a novidade será Zlobin. O russo voltará a ser chamado para o banco de suplentes, à semelhança do que aconteceu na goleada imposta ao Boavista (5-1), quando rendeu Svilar, que se encontrava lesionado com uma mialgia no adutor direito.