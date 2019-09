Svilar explica por que ficou no Benfica: «Não encontrámos a solução perfeita»

Mile Svilar revelou que não saiu do Benfica no mercado de verão porque não apareceu nenhum projeto que o cativasse. Por isso, o guarda-redes prefere ficar na Luz mesmo atuando apenas na equipa B.





"Não encontrámos a solução perfeita e decidi que, não acontendo isso, ficaria no Benfica e jogaria na equipa B, na 2.ª Liga, em jogos onde se pode aprender. Treino com a equipa principal e ao fim de semana jogo na B", contou o jovem guardião à 'RTBF'.Concentrado nos sub-21 da Bélgica, Svilar decidiu agora atuar pelos diabos, embora também tenha nacionalidade sérvia. "Os meus amigos estão aqui e a Bélgica é a minha casa. Por ora decidi representar a Bélgica mas se no futuro tiver de fazer outra escolha, logo se verá. Nunca se sabe o dia de manhã. Para já, escolhi a Bélgica, depois vê-se".