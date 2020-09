Svilar infetado com Covid-19

O Benfica anunciou este domingo que Svilar está infetado com Covid-19. O nome do guarda-redes belga, de 21 anos, surge no boletim clínico dos encarnados, no qual constam também Jardel (entorse no joelho esquerdo) e Samaris (tendinopatia do Aquiles à direita).





Recorde-se que também hoje foi conhecido que três jogadores do Sporting testaram positivo ao Covid-19 O Benfica partiu esta tarde para a Grécia onde, na terça-feira, irá defrontar o PAOK na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (19 horas). Confira AQUI a lista de convocados de Jorge Jesus.Jardel: entorse no joelho esquerdo;Samaris: tendinopatia do Aquiles à direita;Svilar: infeção COVID-19.