Svilar integrado no treino

Svilar está na reta final da recuperação da mialgia no adutor direito e, ao que tudo indica, está de regresso às opções de Bruno Lage, no domingo, frente ao Sporting. Record sabe que o guardião ontem já voltou a treinar no relvado com o restante plantel e que deu uma resposta positiva no regresso da equipa aos trabalhos, após a vitória ao Boavista. Neste momento, o problema muscular parece estar ultrapassado e o guarda-redes belga pode ir para o banco de suplentes, em Alvalade, depois de ter falhado o jogo com o emblema axadrezado. Zlobin acabou por ser premiado com uma presença no banco, o que já não se deve voltar a repetir no dérbi.

Problemas continuam

No treino matinal realizado ontem, Bruno Lage não teve apenas boas notícias, pois Fejsa e Jonas, a recuperar de traumatismos no pé esquerdo e no joelho direito, respetivamente, ainda não participaram no treino. A apenas três dias do encontro com o rival leonino, a dupla limitou-se a efetuar trabalho de ginásio, aumentando as dúvidas sobre se poderão entrar na chamada para o jogo grande da jornada.