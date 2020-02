Svilar lembra episódio com gato de Vlachodimos: «Não ligou aos bombeiros, ligou ao Benfica»

Em entrevista à 'Sportmagazine', Mile Svilar destacou a forma bastante profissional como no Benfica é feito um acompanhamento intensivo dos jogadores também fora do campo, algo que no seu entender acaba por distinguir as águias dos demais clubes. O belga deu até um exemplo curioso a envolver Vlachodimos, quando na época passada o guarda-redes grego ficou sem o seu gato.





"[No início da época] Todos estavam em busca de uma solução. O Benfica é um clube diferente, que te ajuda em tudo. No dia em que o gato do Vlachodimos ficou preso numa árvore, ele não ligou aos bombeiros. Ligou ao Benfica. Se tens um problema em casa, ligas ao Benfica e eles enviam-te alguém para tratar disso. Por isso, até mesmo quando estávamos à procura de clube fizemo-lo em conjunto", começou por explicar.Mas, então, o que procurava Svilar e o Benfica nessa possível solução que não foi encontrada? "Queria encontrar competitividade ao nível do que tinha no Benfica, algo que é praticamente impossível, pois as pessoas que não estão cá não percebem o amor que os adeptos têm por este clube. Procurámos o mesmo nível em Portugal ou no estrangeiro, mas não encontrámos a solução perfeita, por isso percebemos que o melhor era jogar todas as partidas da equipa B", explicou o guardião, numa entrevista na qual assumiu que o regresso à Bélgica nunca seria uma boa opção: "Haveria muita coisa extra futebol a mexer comigo e não poderia focar-me no futebol a 100%".A finalizar, Svilar abordou o papel do seu pai na sua carreira. "Nesta altura está em Lisboa simplesmente para aproveitar o bom tempo e a piscina", gracejou o guardião.