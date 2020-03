Svilar mostrou novo corte de cabelo e companheiros do Benfica não se ficaram

Mile Svilar tem um novo visual e partilhou-o nas redes sociais. O belga, conhecido por usar o cabelo comprido, decidiu fazer um novo corte e mostrá-lo, mas nem todos gostaram. Krovi- novic foi um m deles. "Top p Mile... Mas top m****", escreveu o croata, bem-disposto, no Instagram.





Pizzi, Rúben Dias, Vlachodimos, Fejsa ou Seferovic ficaram mais agradados com a mudança e felicitaram o guarda-redes, suplente nos últimos três jogos da equipa principal. Castillo, hoje no America (México), agradeceu aos céus. "Graças a Deus", escreveu o chileno, muito atento à realidade do Benfica.