Svilar: «Não é fácil ser suplente»

Svilar reconhece que "não é fácil" ter sido guarda-redes suplente durante as duas épocas de Benfica, mas garante que está focado no seu trabalho ao serviço dos encarnados. O guarda-redes falou aos jornalistas esta terça-feira antes do treino dos campeões nacionais no Seixal e abordou a saída de João Félix e Jonas.Estou focado no trabalho. O objetivo é ganhar jogo a jogo.estou focado na pré-época e não penso em sair. Estou aqui feliz e a trabalhar bem. [Duas épocas como suplente] Não é uma situação fácil, mas estou bem aquiGanhar claro! É um jogo de preparação. Estamos numa fase de preparação. Temos de ganhar e jogar bem. Defrontar a a minha antiga equipa é especial e vou ver os meus amigos.Sim. Do Jonas não sabemos o que vai acontecer. Todas as equipas querem jogadores como Jonas ou João Félix.