Svilar no triunfo da Bélgica

Mile Svilar, guardião das águias, foi ontem titular ao serviço da seleção de sub-21 da Bélgica, na vitória no terreno da Alemanha (3-2). Com este triunfo, Svilar e companhia somam sete pontos e lideram à condição o Grupo 9 de apuramento para o Europeu da categoria. É que neste momento têm mais um jogo do que a seleção alemã, que tem só menos um ponto.