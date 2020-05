Svilar: «O Benfica é um clube tão grande que em todas as situações toma conta de tudo»

"É formidável estar de volta. Espero voltar a ver-vos. Fiquem em segurança e mantenham-se saudáveis". Foi desta forma que Mile Svilar deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica numa reportagem levada a cabo após o regresso do Benfica aos treinos individualizados.





O jovem guardião belga garantiu que o quotidiano durante o isolamento não se alterou muito. "Na realidade não fiz nada novo. Fiz exercício, como um treino funcional, as coisas que precisava e não, nada fiz de novo. Não comecei a tocar guitarra como o Rúben [Dias] nem nada", brincou em declarações ao BenficaPlay.O futebolista, de 20 anos, que só conta jogos oficiais pela equipa B esta temporada que houve algo que assimilou durante o período em que esteve confinado: "Devo dizer que com esta quarentena, sentado em casa, a pensar nas coisas, comecei a dar valor a pequenas coisas como sair, sentares-te no teu carro, conduzir até ao centro de treinos, treinar, só fazer o que adoras, dás valor a isso depois de uma situação tão irreal."Num normal dia de treinos, Mile Svilar demora entre 20 a 25 minutos até sair de casa e chegar, de carro, ao Benfica Campus. "Depois vamos tomar o pequeno-almoço, faço algum ginásio e depois vamos para o relvado", explica o guardião ex-Anderlecht que aproveitou para elogiar a organização do Benfica."O Benfica é um clube tão grande que em todas as situações tomam conta de tudo. Por isso, agora voltaram a mostrar-nos o tipo de clube que são porque tenho de dizer, tudo aquilo de que precisávamos nesta quarentena, tudo o que a nossa família precisou, eles deram conta disso. Tornaram o nosso trabalho realmente o mais simples possível", sublinhou.