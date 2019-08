Svilar pretende evoluir dia a dia

Svilar, guarda-redes belga do Benfica, publicou um vídeo nas redes sociais com alguns dos momentos de águia ao peito. Numa publicação de caráter mais comercial, o jogador garantiu que procura evoluir todos os dias. "A ambição é tornar-me a melhor versão de mim mesmo. Quero trabalhar tão forte quanto consiga, acreditar no que sou e saber que no fim dei tudo", podia ouvir-se no vídeo.

Neste momento, o camisola 1 não é opção para Bruno Lage e a SAD está à procura de uma solução que lhe permita ter minutos de jogo. Svilar, de 19 anos, está não só atrás de Vlachodimos como de Zlobin (o eleito do treinador das águias para suplente do grego), e como é óbvio pretende atuar com regularidade. A chegada de um novo guarda-redes à Luz será decisiva para clarificar também o seu futuro.