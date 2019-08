Taarabt: «A mentalidade do clube é ganhar sempre»

Adel Taarabt foi um dos destaques da última International Champions Cup conquistada pelo Benfica até porque foi dele o golo da vitória apontado ao AC Milan, no terceiro encontro na prova nos Estados Unidos.O médio marroquino sublinhou à BTV a importância de disputar um torneio "com as melhores equipas do Mundo e da Europa" e vincou que "a mentalidade do clube é ganhar sempre".Acho que foi uma grande experiência para nós. O Benfica já está habituado a participar ao longo das últimas épocas mas este ano acho que o torneio foi ainda maior porque contou com as melhores equipas do Mundo e da Europa. Foi de facto uma grande experiência.É sempre bom vencer mas como é óbvio, a cultura, a mentalidade do clube é sempre ganhar a cada dia, a cada semana. Então foi bom para nós. Começámos bem e estamos felizes.Sim, claro que foi bom. Um torneio de topo porque quase todas as equipas são de Liga dos Campeões. É sempre bom começar a pré-época mesmo com jogos particulares mas desse nível de competição. Estamos muito felizes. Defrontámos equipas de topo.Significa bastante porque fizemos os nossos adeptos felizes e depois porque há benfiquistas fora de Portugal que acompanham os jogos todos o ano mas através da televisão e foi bom ter contacto com eles porque o Benfica tem adeptos por todo o Mundo. Logo, estamos felizes porque os fizemos felizes e acho que gostaram.