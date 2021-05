Taarabt ainda em dúvida para o clássico

A presença de Adel Taarabt no clássico da próxima quinta-feira continua em dúvida. O médio marroquino está entregue aos cuidados do departamento médico.

A cumprir o Ramadão, período em que os muçulmanos cumprem jejum entre o nascer e o pôr do sol, o marroquino contraiu lesão muscular na véspera do encontro com o Santa Clara. Além de ter ficado fora da receção aos açorianos, não entrou nas contas para a deslocação a Tondela. Desde o início, como o nosso jornal deu conta, que a presença no clássico era incerta. Nesta altura ainda está longe do duelo com os dragões.

Taarabt, de 31 anos, está em tratamento, afastado dos treinos da equipa e em contrarrelógio para o clássico de quinta-feira, em que os encarnados vão tentar a aproximação aos azuis e brancos. O camisola 49 tinha conquistado o lugar no onze, ao lado de Weigl, antes de se lesionar.