Taarabt: «Ainda vamos melhorar muito mais»

Adel Taarabt foi titular no triunfo (2-1) do Benfica diante do Bournemouth e apontou o primeiro golo do jogo, num grande remate de pé esquerdo. Após a partida, o médio marroquino mostrou-se satisfeito com a evolução da equipa e elogiou ainda o trabalho de Jorge Jesus, deixando a garantia de que a equipa ainda vai melhorar muito para o arranque oficial da época.





"Foi um bom teste para nós. Estivemos bem. Ainda não estamos como queremos mas vamos melhorar muito mais. Trabalhar com Jorge Jesus? É muito bom. Toda a gente sabe que ele é um grande treinador, trabalha muito e nós também trabalhamos muito todos os dias. Ele hoje testou-me a 8, no outro jogo a 10. Sinto-me à vontade, mas quando jogo limito-me a dar o meu melhor. Sabemos o que o treinador quer de nós, a atacar e a defender. E vamos trabalhar para isso", afirmou o jogador aos microfones da BTV.