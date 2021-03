Taarabt aponta à titularidade em Marrocos

Adel Taarabt deverá ser hoje titular ao serviço da seleção de Marrocos, diante da Mauritânia. O jogador das águias tem merecido a confiança de Vahid Halilhodzic, o que, tudo indica, voltará a acontecer na partida de qualificação para a CAN.

Refira-se que, além do duelo com a Mauritânia, os marroquinos voltarão a entrar em ação na terça-feira, diante do Burundi. Só depois disso, o jogador volta ao trabalho com o plantel benfiquista para integrar a preparação da receção ao Marítimo.