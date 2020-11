Taarabt após empate do Benfica: «Mostrámos grande caráter»

Adel Taarabt sublinhou, no final do empate (3-3) entre Benfica e Rangers, a contar para a 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa, a entrega dos seus companheiros de equipa na busca do empate diante da formação escocesa, mesmo quando as águias surgiam com menos um jogador desde o minuto 19 após expulsão de Nicolás Otamendi.





"Começámos muito bem e foi difícil jogar com 10. Mostrámos grande caráter! Quando jogamos é sempre para ganhar, mas dadas as circunstâncias este é um bom resultado. É verdade que não foi um grande jogo, tivemos de correr mais, cansámo-nos mais e tivemos muitas dificuldades, mas o resultado acaba por ser bom", começou por dizer o médio marroquino do Benfica, apontando já para o próximo duelo das águias para o campeonato. "Domingo temos mais um grande jogo contra o Sp. Braga, mas pelo Benfica todos as partidas são importantes e para ganhar."