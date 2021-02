Taarabt: «As coisas não saíram bem e pecámos bastante na finalização»

Adel Taarabt, médio marroquino, foi um dos melhores jogadores do Benfica, no empate a zero com o V. Guimarães, e lamentou a falta de eficácia da equipa para ter conseguido levar os três pontos.





"Começámos muito bem, devíamos ter marcado na 1.ª parte. Tentámos e forçámos passes mais frontais, mas não conseguimos fazer golo. Na segunda parte, já não estivemos tão bem e criámos menos oportunidades. Estamos tristes!", salientou em declarações à BTV.O médio insistiu que os encarnados fizeram tudo para vencer o encontro e apontou aquilo que faltou à equipa."Tento sempre criar, encontrar os companheiros no espaço. As coisas não saíram bem e pecámos bastante na finalizaçõ, mas também no último passe e nos cruzamentos. Estamos desapontados. É duro!", frisou.