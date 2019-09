Taarabt assume “anos no inferno”

Adel Taarabt procura fazer a primeira internacionalização por Marrocos em cinco anos e aponta a uma nova vida. O médio de 30 anos garantiu que agora está de "cabeça limpa" após um período menos bom. "Comecei a minha carreira aos 17 anos e durante alguns anos passei pelo inferno. Nunca trabalhei tanto para estar a um nível alto", vincou o jogador, citado pela imprensa local.

Taarabt falou ainda das novas funções na equipa de Bruno Lage mas diz-se predisposto a tudo. "Agora jogo como ‘8’, num 4x4x2, mas na seleção vou ajustar-me ao que for preciso. A missão é fazer jogar a equipa e defender. Espero mostrar do que sou capaz", referiu o jogador, que cumpriu pela primeira vez 90 minutos pela equipa principal do Benfica ante o Sp. Braga.