Taarabt: «Benfica é um dos 10 melhores clubes do Mundo»

Adel Taarabt demorou a afirmar-se no Benfica mas parece estar totalmente adaptado ao clube encarnado e esta época o médio marroquino alinhou em 33 jogos, sendo um dos destaques na equipa de Bruno Lage.

Numa conversa transmitida em direto pela página de Instagram do Queens Park Rangers, emblema inglês que Taarabt representou até se transferir para a Luz no verão de 2015, o jogador de 30 anos assumiu que está muito feliz com a realidade que vive atualmente no Benfica e que tem intenções de continuar.





"Sem exagerar, para mim o Benfica é dos 10 melhores clubes do Mundo. Se virem toda a organização, seja o estádio, o centro de treinos, é fantástico. Jogar a Liga dos Campeões, jogar sempre para ganhar porque empatar não é o bom o suficiente. Temos de ganhar. Quando empatamos não é bom. Sentir essa pressão é incrível. Jogamos fora sentindo que estamos a jogar em casa porque os nossos adeptos estão no estádio. Desfruto cada minuto e ter voltado à Liga dos Campeões, com grandes jogos como esses... Além disso, o facto de ganhar troféus. Quase todas as épocas lutamos por um ou dois troféus tal como pelo campeonato e tentamos ir o mais longe possível nas provas europeias. Estou bem aqui, tenho prazer em aqui estar. Não estou longe do meu país. Entre Lisboa e Marrocos são 15 minutos de voo. O tempo não é mau (risos)", afirmou o jogador.Taarabt revelou ainda que é um apreciador de jogadores jovens com potencial e deu como exemplo aos adeptos do QPR muitos jogadores que saíram do Seixal e atuam agora em Inglaterra."Adoro os jovens talentos. Aqui no Benfica vejo-os todos os dias. No vosso país, na Premier League, têm o Ederson, Bernardo Silva, Cancelo e posso nomear muitos outros mas é preciso ter o equilibrio correto [entre juventude e experiência]", justificou o médio.