Taarabt desvaloriza prémio individual: «O mais importante é a vitória»

O Benfica venceu este sábado por 2-0 na receção ao Gil Vicente, em jogo da quinta jornada da Liga NOS, isolando-se no segundo lugar da prova e reaproximando-se do líder Famalicão. Adel Taarabt foi considerado o homem do jogo.





"Estou muito contente com o prémio individual, mas o mais importante é o resultado coletivo e a vitória. Tivemos poucos dias para trabalhar, foi um jogo difícil frente a uma boa equipa. Estou muito feliz pelos três pontos. Temos um jogo importante já na próxima semana [frente ao Leipzig para a Liga dos Campeões]