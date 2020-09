Taarabt deve falhar primeira jornada da Liga

O cartão vermelho visto pelo marroquino Adel Taarabt durante a partida frente ao Sp. Braga, no Estádio da Luz, pode custar ao médio do Benfica a ausência no primeiro duelo da Liga 2020/21, diante do Famalicão, no dia 18 de setembro.





Depois dos abraços, Taarabt acabou expulso após 'pegar-se' com Gaitán



De acordo com o entendimento geral dos regulamentos, o jogador expulso nos jogos particulares é sancionado com uma partida de suspensão em jogos de competições organizadas pela FPF ou Liga. Se tal se confirmar, fica desde já garantida uma 'baixa' para o meio-campo da formação liderada pelo treinador Jorge Jesus no desafio no reduto da turma famalicense. Isto porque os jogos particulares são considerados oficiais a partir do momento que têm um árbitro nomeado pela Federação Portuguesa de Futebol.Esta visão não é consensual e especialistas ouvidos pordefendem que há a possibilidade de o castigo ser cumprido na partida de sábado com o Rennes, que também será oficial aos olhos da FPF.