Taarabt diz-se "no topo da carreira": «Jogo com tudo o que tenho»

Adel Taarabt confessou esta sexta-feira que sonha conquistar a sua primeira dobradinha pelo ao serviço dos encarnados. Mesmo que ainda não saiba que se as competições serão retomadas, o internacional marroquino não disfarçou ambição.





O médio das águias, de 30 anos, conversou o jovem André Marques, na iniciativa 'Não vá. Telefone'. Um fã, que sempre manifestou o interesse em conhecê-lo. André confessou estar nervoso, mas Taarabt tranquilizou-o. "Calma. Eu também estou nervoso, mas não te preocupes, vai correr bem. Fica confortável", disse.Depois, não deixou nenhuma pergunta por responder, numa conversa em inglês, revelando que está "no topo" da carreira, embora possa "fazer melhor"."As minhas ambições são continuar a jogar como até agora e espero, no final da época, ganhar a dobradinha, campeonato e Taça.""Muitas coisas. Agora sinto que estou no topo da minha carreira. Sinto-me bem no meu caminho, forte e em forma. Por isso, vou tentar conquistar o máximo que conseguir.""Sei que o Benfica é um grande clube. Quando entro no relvado do Estádio da Luz é fantástico. Dou tudo! Tento entreter os adeptos e fazer com que eles gostem. Jogo com tudo o que tenho.""Esta no Benfica está a correr bem, mas tenho uma no QPR que foi fantástica, em que marquei 19 golos e fiz 21 assistências. Sim, golos bonitos. Mas esta no Benfica é das melhores, de longe. Mesmo assim, acho que consigo fazer melhor."