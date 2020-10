Taarabt é baixa confirmada para Vila do Conde

Adel Taarabt é baixa confirmada para o embate de amanhã no terreno do Rio Ave. O internacional marroquino recupera de uma lesão muscular no adutor direito e não seguirá hoje viagem com a equipa para o Norte, onde as águias tentarão alcançar a quarta vitória seguida no campeonato. Quem também não deverá ser chamado é Samaris, a contas com o problema crónico num tendão de Aquiles.

De resto, Jorge Jesus fará o lançamento do jogo com os vila-condenses pelas 14h00, no Seixal, com a equipa a seguir depois rumo ao estágio de preparação para este embate da 4ª jornada da Liga NOS, em Vila do Conde.