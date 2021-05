Taarabt e Darwin "vão estar" no clássico

Jorge Jesus adiantou esta quarta-feira que Taarabt e Darwin vão ser opção para o jogo de quinta-feira com o FC Porto na Luz.





"Amanhã ainda há treino, mas tenho a certeza que os dois vão estar no jogo", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida.O marroquino sofreu uma lesão muscular na zona lombar, que o afastou dos encontros com o Santa Clara e o Tondela.Já o camisola 9 tem apresentado queixas no dores no joelho direito mas segundo o treinador também estará disponível.