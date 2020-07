Taarabt é dúvida para amanhã

Adel Taarabt regista algumas melhorias, mas continua em dúvida para a receção ao V. Guimarães, amanhã à noite. O marroquino procura debelar uma entorse no tornozelo direito, contraída antes do jogo com o Marítimo, e hoje poderá voltar a trabalhar no relvado. O jogador, de 31 anos, sente menos dores e tem-se dividido entre ginásio e tratamentos. Taarabt falhou os encontros com insulares, Boavista e Famalicão.