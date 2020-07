Taarabt e Nuno Tavares integram treino do Benfica na véspera da final da Taça de Portugal

Boas notícias para o Benfica. Adel Taarabt e Nuno Tavares, jogadores que estavam em dúvida para a final da Taça de Portugal, diante do FC Porto, este sábado, estiveram presentes na sessão de treinos desta sexta-feira, no Estádio do GD Peniche. O médio marroquino e o lateral-esquerdo português foram as duas novidades no relvado.





Grimaldo, lateral-esquerdo espanhol que também integra o lote de baixas dos encarnados, subiu ao relvado, mas recolheu ainda antes do final do período aberto à comunicação social. Já Samaris esteve ausente da sessão de preparação para o encontro que encerra a temporada das águias.