Taarabt e o golo: «Estava perto da área e tive um pouco de sorte»

Golo do Benfica! Já prestes a entrar nos últimos 20 minutos, os encarnados chegam a uma posição de vantagem depois de um remate de Taarabt, ainda fora da área, que ainda bateu em Biglia.



Adel Taarabt marcou o golo da vitória do Benfica este domingo frente ao Milan e admitiu que teve alguma sorte no facto de o remate ter desviado num adversário."Estava perto da área e penso que tive um pouco de sorte. Fizemos um bom jogo e merecemos ganhar", comentou no final da partida.As águias terminaram a participação na prova com três vitórias noutros tantos jogos e Taarabt faz, assim, um balanço positivo antes do duelo da próxima semana com o Sporting, na Supertaça: "Correu muito bem, três jogos e três vitórias. Estamos quase prontos para a época e o jogo importante será a 4 de agosto, uma final. Na altura esperaremos estar prontos."