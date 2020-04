Taarabt eleito o mais talentoso por antigo colega: «É um fora de série»

Hoje ao serviço do Celtic, Olivier Ntcham elege... Taarabt como o futebolista mais talentoso como quem jogou. "Tecnicamente, é fora de série", atirou o médio, que foi companheiro do internacional marroquino das águias na época 2016/17, no Génova.





Quem partilhou a resposta foi o camisola 49 das águias, acompanhando a mesma com uma foto de ambos.