Taarabt em destaque em Espanha: do epíteto 'novo Zidane' a um "papel mais à Xabi Alonso"

Depois de ter sido referência na imprensa inglesa, a 'transformação’ de Taarabt é esta terça-feira destacada no jornal 'Marca'. O diário espanhol recorda a chegada ao clube da Luz, as declarações de Vieira de que não jogaria mais no Benfica, a saída, os difíceis momentos que o levaram a "tocar no fundo", o regresso e a vida nova surgida com as oportunidades dadas por Bruno Lage.





A 'Marca' diz que a "mudança, sobre o relvado, é total" e que "passou do 'jogar de Zidane' a ocupar um papel mas à Xabi Alonso'"."A fascinante carreira de Adel Taarabt, um jogador apontado pelo antigo manager do QPR, Harry Redknapp, como o próximo Zinedine Zidane, sofreu outra reviravolta nas últimas semanas", assinalou segunda-feira site inglês Sportible., lembrando a exibição diante do Belenenses SAD: "Antes conhecido pelos seus truques e movimentos, o marroquino adaptou o seu jogo para se tornar num médio-defensivo completo."