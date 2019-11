Taarabt entra de novo em ação

Taarabt defronta hoje o Burundi, em jogo de qualificação para a CAN de 2021. Os marroquinos vêm de um nulo com a Mauritânia e estão em 2º no Grupo E. Por essa razão, o médio será dos últimos a chegar ao Seixal, tal como os sub-21 – Tomás Tavares, Nuno Tavares, Florentino, Gedson e Jota defrontam hoje a Noruega, para o apuramento para o Europeu de 2021.