Taarabt: «Estamos aqui para ser campeões»

Adel Taarabt deu voz à ambição dos encarnados, para o que falta jogar esta temporada. Ainda que aponte o segundo lugar como objetivo imediato, o médio ambiciona o mais importante.

“A temporada está a correr bem, ainda que não da maneira que queríamos. Somos os terceiros classificados e estamos aqui para ser campeões. Neste momento, o objetivo é chegar ao segundo, para rumar diretamente à Liga dos Campeões”, declarou , em entrevista à rádio inglesa Talksport, enaltecendo a “boa época do Sporting”.

O internacional marroquino continuou. “ Estamos três pontos atrás do FC Porto. Queremos anulá-los, porque os dois primeiros classificados vão à Liga dos Campeões. Há nove jogos para disputar e vai ser difícil chegar ao primeiro lugar, mas o segundo é o nosso principal objetivo, assim como a final da Taça de Portugal”, frisou Taarabt, de 31 anos.

Um dos jogadores mais utilizado por Jorge Jesus, o médio tem quatro presenças consecutivas no onze, quer com o Benfica a atuar em 4x4x2, quer com três centrais. O jogador explicou que está “bem” em 2020/21 (tem 36 jogos realizados) e, com contrato até 2023, não se vê a sair do Benfica. “Sou muito feliz onde estou. Adoro o clube. Podem não seguir a Liga portuguesa, mas o Benfica é um dos melhores a nível de organização, campo de treinos ou estruturas. É inacreditável. Temos todas as condições”, deixou claro o benfiquista.

Recuo no terreno é compreensível

O camisola 49 ocupou zonas mais dianteiras no campo noutras fases da carreira, mas garantiu que recuar no terreno “foi uma mudança compreensível”. “Tive de começar do zero. Jogamos com dois avançados. Por isso, o treinador disse-me que seria a melhor posição onde poderia jogar”, explicou Taarabt, que está vinculado ao Benfica desde 2015.