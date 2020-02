Taarabt: «Estou a aproveitar para dar tudo no Benfica. Não tenho qualquer arrependimento»

Adel Taarabt disse que está a aproveitar o bom momento no Benfica, deixando para trás os problemas do passado. Na conferência de antevisão ao encontro de amanhã em Kharkiv, com o Shakhtar, para a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o médio falou ainda dos problemas defensivos da equipa nas últimas partidas.





"Problemas defensivos? Apesar dos resultados negativos, a equipa tem jogado bem. Claro que quando os resultados são negativos é fácil pensar assim. O Benfica está habituado a ganhar e qualquer mau resultado é logo falado", referiu o internacional marroquino, acrescentando: "tal como em qualquer jogo, o importante é ganhar. Temos respeito pelo Shakhtar, mas o nosso objectivo é sair da Ucrânia com uma vitória""Não gosto do falar do passado. Estou a viver o momento e a aproveitar para dar tudo no Benfica. Não tenho qualquer arrependimento", recordou Taarabt