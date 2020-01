Taarabt: «Estou muito feliz, não gosto de falar do passado»

Depois das temporadas com poucas oportunidades no Benfica Adel Taarabt mostrou-se satisfeito com o rendimento que está a ter durante esta época e encara com normalidade a concorrência que há no clube, que contratou recentemente Julian Weigl.





"Estou muito feliz. Não gosto muito de falar do passado. Estou focado nesta temporada. Sinto-me bem e espero continuar assim", disse aos jornalistas, à margem de uma ação de solidariedade em que participou com Franco Cervi no Internamento Pediátrico e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz."O Benfica é um grande clube, a competitividade está lá sempre. Cada jogador novo traz qualidade. Fico contente por estarem connosco", prosseguiu.O internacional marroquino, de 30 anos, também não escondeu as preferências no que toca à posição em campo, mas mostrou-se preparado para jogar onde Bruno Lage quiser. "Gosto de atuar a 10, mas aqui jogamos em 4x4x2. Seja qual for a posição, estou aqui sempre que o treinador precisar. Vou dar sempre tudo pelo meu clube e pelos meus colegas", garantiu. Tal como Franco Cervi , o médio também está longe de encomendar as faixas no que toca à luta pelo título. "Pensamos sempre jogo a jogo e isso não vai mudar agora. Estamos focados no jogo contra o P. Ferreira", prometeu. Relativamente às possibilidades de conquistar a Liga Europa, o pensamento não muda muito. "Sei que é aborrecido dizer isto, mas pensamos jogo a jogo. Teremos um mês de fevereiro bastante ocupado", lembrou.Taarabt manifestou-se ainda solidário ao abordar a ação em que participou esta sexta-feira. "Significa muito. Há pessoas que sofrem e estamos aqui para apoiá-las", realçou.