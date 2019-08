Taarabt: «Estou orgulhoso por o clube acreditar em mim»

Adel Taarabt, que esta quarta-feira renovou contrato com o Benfica , mostrou-se muito feliz à BTV pela aposta dos encarnados e abordou ainda o bom arranque de temporada das águias."Obviamente estou muito feliz e ansioso por esta nova etapa na minha vida.""Acho que sim. Estou orgulhoso por o clube acreditar em mim e muito contente por prolongar o contrato.""Tivemos um bom arranque mas só estamos no início da época. Estamos focados nos nossos objetivos e vamos treino a treino e jogo a jogo. Estamos focados.""Já estou no futebol há muitos anos mas não vi muitos espíritos de equipa como este. Acreditamos neste grupo, temos uma mistura de experiência com jogadores talentosos. É um grupo muito bom.""Foi o melhor início possível, mas foi apenas o primeiro jogo e ainda faltam 33. Vamos jogo a jogo e veremos no final.""Confiança não, mas com certeza agora sinto-me mais confortável. Nunca perdi a confiança porque sei o que posso trazer à equipa. Mas estou aqui para ajudar, dar o meu contributo à equipa.""O que posso prometer é que vou dar o meu melhor cada vez que o treinador me colocar a jogar. Obviamente agradeço-lhes porque me têm apoiado e vou dar o melhor pelo clube."