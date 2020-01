Taarabt falha Aves na Luz

Adel Taarabt vai falhar a receção do Benfica ao Aves já na sexta-feira, a contar para a 16ª jornada do campeonato. O médio marroquino era o único futebolista dos encarnados que estava ‘tapado’ por cartolinas amarelas. Acabou por forçar a quinta, retirando-se do embate contra o último classificado ao exagerar no tempo em que levou a bater um livre junto à área do Benfica ao minuto 90’+8.





A ausência do futebolista, de 30 anos, abre portas a outros médios no plantel, inclusivamente ao mais recente reforço das águias, Julian Weigl. O internacional alemão deverá ser inscrito a tempo de ser opção na Luz.