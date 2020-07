Taarabt falha jogo com o V. Guimarães

Adel Taarabt vai falhar a receção do Benfica ao V. Guimarães, terça-feira às 21h30. O marroquino recupera de uma entorse no tornozelo direito, contraída antes do jogo com o Marítimo e ainda não está apto, confirmou o treinador do Benfica na antevisão da partida.





O jogador, de 31 anos, sente menos dores e tem-se dividido entre ginásio e tratamentos mas não se encontra a 100 por cento. Taarabt falhou os encontros com insulares, Boavista e Famalicão.