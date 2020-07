Taarabt falha receção ao Boavista

Nélson Veríssimo não vai poder contar com Adel Taarabt para o jogo com o Boavista, este sábado no Estádio da Luz.





O médio marroquino não recuperou da lesão e por isso não estará disponível para disputar a 30.ª jornada da liga NOS, revelou o treinador do Benfica. "Continua lesionado não vai a jogo", afirmou.Sem Taarabt, mas já com Gabriel e Rúben Dias, que falharam o jogo da Madeira, por castigo, o técnico interino dos encarnados referiu ainda que não haverá grande mudanças na equipa."Em 4 dias não há muito para mudar. Eu estava integrado na equipa do Bruno Lage e ele tinha uma forma de ver o jogo com a qual me identifico", disse."O melhor remédio será ganhar. Sabemos que vimos de um ciclo que não é positivo e a melhor forma de o quebrar é ganhar. Existe muito foco e ambição para amanhã dar resposta positiva e regressar às vitórias", sublinhou.